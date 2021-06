Prozess gegen Grossbank – Webers Ex-Sekretärin zerrt die UBS vor Gericht Vergiftetes Arbeitsklima, zu hohe Arbeitsbelastung und ein Manager, der Sex-Mails weiterleitet: Die Vorwürfe einer ehemaligen engen Mitarbeiterin des UBS-Präsidenten wiegen schwer. Holger Alich

UBS-Präsident Axel Weber soll seine Ex-Sekretärin über die Massen belastet haben, so die Anklage. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Macht das Arbeiten im Umfeld von UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber krank? Das ist die Frage, über die am Mittwoch in Saal 9 des Zürcher Arbeitsgerichts heftig gestritten wurde. Geklagt hat Eva Z. (Name geändert), Webers ehemalige Chefsekretärin. Die UBS trennte sich im Sommer 2014 von ihr. Und damit hören die Dinge, über die sich beide Seiten einig sind, bereits auf. Sogar über die Existenz gewisser Mitarbeitenden wurde gezankt.

Die Auseinandersetzung zieht sich bereits über Jahre hin. Eva Z. verlangt insgesamt knapp 30’000 Franken Entschädigung für das erlittene Leid. Sie sei bis heute nur zu 80 Prozent arbeitsfähig aufgrund der Folgen der Ereignisse. Heute lebt sie im Ausland.