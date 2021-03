Bergrestaurants machen dicht – Webcam-Bilder zeigen: So leer sind die Terrassen seit heute Gestern noch stärkten sich die Wintersportler bei den Bergrestaurants. Nun gibt es zwar noch Besucher, aber keine Verpflegung mehr – wie Zeitrafferaufnahmen zeigen.

Musste nach einer zweitägigen Frist dichtmachen: Das Restaurant Prümaran Prui im Skigebiet Motta Naluns hat die Terrasse abgesperrt. Screenshot: Webcam Prümaran Prui

Es war ein emotional geführter Streit, der sich ob der Frage entfachte, ob Bergrestaurants Gäste auf ihren Terrassen empfangen dürfen. Wintersportler in Ob-, Nidwalden, Schwyz, Glarus und Tessin konnten sich noch bis gestern Sonntag verpflegen. Die Restaurantterrassen in den Skigebieten im Kanton Uri wurden am Freitagabend geschlossen.

Die sechs Kantone hatten bis dahin trotz anderslautender Bestimmung die Terrassen in ihren Skigebieten offen gehalten. Am Freitag gaben sie schliesslich dem Bundesrat nach. Im Bündnerland kam der Räumungsbefehl noch für denselben Abend. Dennoch erwirkten die Bergbahnen noch eine Galgenfrist bis Sonntag.

Ein Bergrestaurant auf 2062 Meter über Meer, aber keine Sitzgelegenheit: Am Wochenende noch gut besucht, hat sich die Terrasse des Prümaran Prui am Montag geleert (ab 1.06 Uhr). Video: Webcam Prümaran Prui

Besucher wären da, aber sie dürfen sich nicht mehr verpflegen: Auch vor der Hossa-Bar im Gebiet Silvaplana-Surlej-Corvatsch sind die Tische und Bänke verschwunden (ab 0.19 Uhr). Video: Webcam Silvaplana-Surlej-Corvatsch

Kantone halten Schliessung für kontraproduktiv

Die Regierungen der sechs Kantone waren nicht überzeugt von der Massnahme und hatten für ihren koordinierten Entscheid «rein staatspolitische Gründe» geltend gemacht. Die Urner Staatskanzlei betrachtete die Schliessung gar als «epidemiologisch kontraproduktiv». Und auch im Bündnerland herrschte über die Schliessung alles andere als Begeisterung. «Skitouristen werden nun wieder unkontrolliert im Schnee sitzen statt kontrolliert an Tischen», hatte etwa SP-Regierungsrat Peter Peyer gesagt.

Die Kantone hatten am Donnerstagabend noch einmal das Gespräch mit Bundesrat Alain Berset gesucht – aus ihrer Sicht erfolglos. Die letzten Kantone haben die Aussenbereiche der Restaurants am Sonntag um 17 Uhr geschlossen.

Gähnende Leere am Montag: Die Hossa-Bar im Engadin hat die Tische und Bänke weggeräumt. Screenshot: Webcam Silvaplana-Surlej-Corvatsch

