Erfolgreiche Rückkehr – Wawrinka holt in Prag den Titel Der Romand schlägt im Endspiel des Challenger-Turniers den Russen Aslan Karatsew in zwei Sätzen 7:6 und 6:4. Tobias Müller

Souveräner Auftritt: Vor allem im zweiten Satz zeigte Wawrinka eine starke Leistung. Foto: Freshfocus

Stan Wawrinka scheint die fast sechsmonatige Corona-Pause von der Tennistour gut getan zu haben: Der Romand sicherte sich bei seiner Rückkehr beim Challenger-Turnier in Prag den Turniersieg. Im Final schlug Wawrinka die Weltnummer 253 Aslan Karatsew in zwei Sätzen 7:6 und 6:4.

Anders als in den Runden zuvor, in denen Wawrinka jeweils immer einen Satz abgeben musste, bekundete er im Endspiel nur wenig Mühe. Den ersten Satz sicherte sich die Nummer 17 der Weltrangliste dank einer konzentrierten Leistung in der Kurzentscheidung (7:2). Im zweiten Satz war der Klassenunterschied dann deutlicher, Wawrinka realisierte beim Stand von 1:1 bereits das wichtige Break.

Zuletzt war der Schweizer Ende Februar in Acapulco auf dem Platz gestanden, wo er im Viertelfinal Grigor Dimitrov unterlag. Auf einen Start am US Open, das ab dem 31. August unter speziellen Bedingungen über die Bühne gehen wird, verzichtet Wawrinka wie etliche andere Topspieler auch.