In Laufenburg – Wasser marsch! Feuerwehrübung am Wasserkraftwerk Um die Sicherheit auch im Notfall gewährleisten zu können, fand am Laufenburger Wasserkraftwerk eine gross angelegte Feuerwehrübung statt. Lea Buser

Eine gross angelegte Feuerwehrübung in Laufenburg sollte die grenzübergreifende Zusammenarbeit stärken. Foto: Energiedienst Holding AG

Brandbekämpfung, Rettungsaktionen, Erstversorgung verletzter Personen, Evakuierung gefährdeter Bereiche: Diese Massnahmen wurden am Montag im Rahmen einer umfangreichen Feuerwehrübung am Wasserkraftwerk Laufenburg trainiert. Die Energiedienst-Gruppe hat die Übung durchgeführt, damit die Sicherheit auch in einem Notfall gewährleistet werden kann.

Gemeinsam haben die Feuerwehren aus dem schweizerischen sowie dem deutschen Laufenburg Abläufe und Massnahmen im Ernstfall eines Grossbrandes mit verletzten und/oder bewusstlosen Personen mit Rauchgasvergiftung geübt.

Über Energiedienst Infos einblenden Die Energiedienst-Gruppe ist eine deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Indem die Gruppe CO₂-Emissionen vermeidet und reduziert, ist sie als eines der ersten Energieunternehmen klimaneutral. Unvermeidbare CO₂-Emissionen würden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen, gibt das Unternehmen an. Energiedienst erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und beliefert rund 290’000 Kundinnen und Kunden.

Geübt wurden daher die Personenrettung und die Evakuierung gefährdeter Bereiche. Die Durchführung sei von grosser Bedeutung gewesen, schreibt die Energiedienst-Gruppe in einer Medienmitteilung, um die Einsatzkräfte bestmöglich auf solche kritischen Situationen vorzubereiten und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zu stärken.

Dabei stünden die Sicherheit der Mitarbeitenden und der Schutz des Kraftwerks im Mittelpunkt. Die Übung sei reibungslos verlaufen und habe wertvolle Erkenntnisse für den Ernstfall geliefert, heisst es am Ende der Medienmitteilung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.