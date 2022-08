Heftiges Gewitter in Riehen – Wasser dringt in Fondation Beyeler ein Aufgrund von Schadensabklärungen bleibt das Museum am Donnerstag geschlossen. Andrea Schuhmacher

Während eines Gewitters drang Wasser in das Museumsgebäude ein. Die Schadensabklärungen sind noch im Gang. Foto: Archiv

Am Mittwochnachmittag zog ein heftiges Gewitter über die Schweiz. Insbesondere die Region Basel war betroffen: In Riehen standen ganze Strassen unter Wasser. Wie zudem die Fondation Beyeler in Riehen auf Anfrage bestätigt, drang in einige Räume im Museum Wasser ein. Das Museum musste in der Folge frühzeitig – um 17.30 Uhr – schliessen und Besucherinnen und Besucher aus dem Gebäude weisen.

Gemäss einem Augenzeugen ist nur wenige Minuten nach Beginn des Gewitters Wasser «von Wänden und Decke» runtergeflossen. Die Kunstwerke seien gesichert worden, schreibt Pressesprecherin Dorothee Dines. Derzeit werde der Zustand des Gebäudes und der Kunstwerke sorgfältig geprüft. Präventiv bleibt das Museum am Donnerstag geschlossen.

Zu sehen sind im Museum bis am 9. Oktober Werke des niederländischen Malers Piet Mondrian (1872–1944). Anlässlich des 150. Geburtstags des Künstlers widmet ihm die Fondation Beyeler eine umfassende Ausstellung. Als einer der bedeutendsten Künstler der Avantgarde-Bewegung hat er die Entwicklung der Malerei von der Figuration zur Abstraktion massgebend geprägt.

Schuhladen unter Wasser

Wie zudem der «Blick» berichtet, steht das Schuhgeschäft «Müller Schuh» in Riehen unter Wasser. ««Hier kam es zu einer heftigen Überschwemmung und das ganze Wasser ist in unseren Laden gelaufen», lässt sich die Filialleiterin zitieren. Im ganzen Geschäft und im Lager sei der Boden nass und dreckig. Die Feuerwehr sei vor Ort.

