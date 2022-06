Neue Attraktion in Liestal – Waschbären mischen das Weihermätteli auf In freier Wildbahn sind sie zum Abschuss freigegeben. Nun residieren zwei Exemplare im Liestaler Tierpark Weihermätteli – in ihrem eigens dafür erbauten Gehege. Cédric Xavier Straub

Ab sofort im Weihermätteli zu bestaunen: Waschbär 1 ertastet sein neues Umfeld. Foto: Tierpark Weihermätteli

Der Tierpark Weihermätteli: ein kleiner Streichelzoo, eingebettet am Liestaler Waldrand, gleich bei der Psychiatrie Baselland. Beliebt bei Familien für Spaziergänge im Beisein vieler niedlicher Tiere. Eine Anlage hebt sich jedoch vom Rest des Tierparks ab. Ein grosses Gehege, umgeben von einem zwei Meter hohen Elektrozaun. Zutritt erlangt man nur über einen Schleuseneingang mit zwei gekoppelten Türen. Was für ein Raubtier haust in diesem Sicherheitstrakt?

Am Mittwochmorgen lüften Jean-Luc Nordmann, Stiftungsratspräsident des Tierparks Weihermätteli, und Christian Klaus, Leiter des Tierparks, das Geheimnis: Sie eröffnen das neue Waschbärengehege. Es regnet in Strömen. Wenn sich der Neuzugang ausgerechnet an diesem Tag versteckt, wäre das schade. Zurzeit gibt es die putzigen Tiere nur in Liestal – weder der Zoo Basel noch der Tierpark Langen Erlen beherbergen Waschbären.

Invasiv, aber fotogen

Die strengen Sicherheitsmassnahmen sind nötig. Parkleiter Klaus erklärt: «Auf keinen Fall darf eines der Tiere abhauen, wir haben sogar ein Notfallprotokoll im Fall eines Stromausfalls.» Denn so «härzig» sie auch aussehen: Waschbären gehören eigentlich nicht in die Schweiz. Auch nicht nach Europa. Sie sind invasive Neubürger aus Nordamerika, im letzten Jahrhundert als Pelzlieferanten eingeführt. «Auch wenn sie kastriert sind, machen sie heimischen Tieren den Lebensraum streitig und können erheblichen Schaden an Gebäuden und Infrastruktur verursachen», erklärt Klaus. Die Säuger stellen ein so grosses Risiko dar, dass Wildexemplare in der Schweiz ganzjährig zum Abschuss freigegeben sind.

Als der Regen abnimmt, zeigen sich die beiden Racker doch noch. Sie klettern flink die Bäume hinunter und posieren vor der Kamera. Plötzlich kann man all die Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel die eingepflanzten Ortungschips im Ohr, nachvollziehen – die kleinen Schlitzohren bewegen sich unglaublich schnell.

Denn so «härzig» sie auch aussehen: Waschbären gehören eigentlich nicht in die Schweiz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bis jetzt kostete der Bau des Geheges 90’000 Franken. Damit ist es das teuerste Projekt, das der Tierpark seit seiner Gründung in Angriff genommen hat. Laut Nordmann ermöglichten eine Stiftung und ein Legat von Hans Berner aus Liestal die Finanzierung dieses Geheges.

Brüder aus dem Kanton Bern

Das Bären-Duo, bis jetzt noch namenlos, sind vierjährige Brüder und kommt aus dem Kanton Bern. Ihr Geburtszoo, «Johns kleine Farm» in Kallnach, hatte keinen Platz mehr für die zwei Waschbären und suchte eifrig Abnehmer.

Für die Haltung der Waschbären musste der Tierpark strenge Auflagen des Amts für Veterinärwesen erfüllen. Klaus betont: «Unser Gehege ist 450 Quadratmeter gross, die vorgeschriebene Mindestfläche für einen Waschbär beträgt 28 Quadratmeter. Unsere zwei Waschbären leben so fast schon in einem Paradies.» Für die Öffentlichkeit ist das neue Gehege ab 22. Juni gratis zugänglich. Wer einen guten Namensvorschlag für die beiden Zuzüger hat, kann diesen dem Tierpark mitteilen. «Die besten Namensvorschläge werden übernommen und mit einem Preis belohnt», verspricht Nordmann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.