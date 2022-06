Auf dem Weg an die Art Basel – Wenn zwischen Kunst und Kaffee das Handy verloren geht Vom Bahnhof SBB führt der Weg zur Kunstmesse an mehreren Sehenswürdigkeiten vorbei, die leicht ablenken und einen vergessen lassen, was das eigentliche Ziel war. Seraina Graf

Am Bahnhof SBB werden Art-Gäste von bunten Fahnen und einem Zelt mit rotem Teppich willkommen geheissen. Foto: Seraina Graf

Am Vormittag kurz vor 11 Uhr treffe ich in Basel am Bahnhof SBB ein. Anders als erwartet ist weder auf der Bahnhofüberführung noch in der Eingangshalle ein Hinweis darauf zu finden, dass zurzeit eine weltbekannte Kunstmesse in dieser Stadt stattfindet. Erst mal abwarten, sage ich mir und verlasse das Gebäude.