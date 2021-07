Vor der Reise ins Ausland – Was zu tun ist, wenn auf ID und Covid-Zertifikat der Name nicht übereinstimmt Fehlt etwa der zweite Vorname, könnte es im Ausland zu Problemen kommen. Das müssen Sie in den beiden Basel, Aargau und Solothurn tun, um die Daten anzupassen. Andrea Schuhmacher

In Basel kann man das Zertifikat beim Impfzentrum am Messeplatz anpassen lassen. Foto: zvg

Basel-Stadt

In Basel müssen täglich 400 bis 500 Zertifikate neu ausgestellt werden, um die Angaben an das Ausweisdokument anzupassen. Das schreibt Anne Tschudin, Kommunikationsleiterin des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage. Die Anpassung entspreche im Moment «aufgrund der Reisetätigkeit» einem grossen Bedürfnis. Sprich: Nun, da alle in die Sommerferien fahren, fällt erst auf, dass auf dem Zertifikat etwas nicht stimmt.

Für Anpassungen soll man sich an den Impfzertifikatsschalter des Impfzentrums Basel beim Messeplatz wenden. Mitnehmen muss man dazu die Impfdokumentation oder den Nachweis einer Covid-Erkrankung sowie die ID oder den Pass. So können die Angaben geprüft und korrigiert respektive ergänzt werden, und so kann noch vor Ort ein neues Zertifikat ausgestellt werden.

Die Öffnungszeiten des Impfzertifikatsschalters sind Mo–Fr 9–18 Uhr.

Baselland

Im Baselbiet muss man bei Namensänderungen eine Kopie der Identitätskarte oder des Passes an impfen@bl.ch senden. Darin müsse unbedingt auch der Impfort angeben werden, sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Gesundheitsdirektion. Danach geht es schnell: Innert 24 Stunden bekommt man auf elektronischem Weg ein neues Zertifikat zugestellt. Hilfe holen kann man sich sonst aber auch bei der Corona-Hotline Baselland: 061 552 25 25.

Pro Tag gibt es etwa 40 bis 50 Mailanfragen für Änderungen an den Personalien in den Zertifikaten, sagt Wirz weiter. Bisher habe man einige Tausend solcher Ergänzungen erledigt.

Aargau

Im Kanton Aargau sollte man unbedingt rechtzeitig eine allfällige Änderung beantragen: Laut Michel Hassler, Kommunikationsleiter Departement Gesundheit und Soziales, muss mit einer Wartezeit von 4 bis 5 Tagen gerechnet werden. Am einfachsten benutzt man dazu das Formular auf der Website des Kantons. Bei Fragen zum Zertifikat kann die Hotline 062 835 51 10 Auskunft geben.

Bisher wurden im Aargau rund 222’000 Zertifikate ausgestellt, so Hassler weiter. Änderungsanträge gab es bei schätzungsweise 8 bis 10 Prozent. «Namensänderungen sind eine der häufigsten Arten von Änderungswünschen.»

Solothurn

Im Kanton Solothurn werden Fehler und Änderungen im Zertifikat unterschiedlich schnell angepasst. Wenn etwa ein Tippfehler im Vornamen, Namen oder Geburtsdatum vorliegt, wird die Korrektur prioritär behandelt und werden die Zertifikate innerhalb 24 Stunden angepasst. Gemäss Mirjam Andres, Kommunikationsverantwortliche Fachstab Pandemie, weil sie «der Identifikation dienen». Die Anzahl Tippfehler bewege sich jedoch «im niedrigen Promillebereich».

Bei Namensänderungen und Ergänzungen, wie weitere Vornamen und Zweitnamen, dauert die Anpassung etwas länger. «Hier kommt es aktuell zu Wartezeiten», so Andres. Bevor man angefangen hatte, Zertifikate auszustellen, wurden die Daten anhand der Krankenkassenkarte erfasst. Dort sind nicht immer alle Namen aufgeführt. Inzwischen werden die Daten anhand eines amtlichen Ausweises erfasst.

Betroffene Personen sollen sich an die Hotline 032 627 74 11 oder an covid.zertifikat@ddi.so.ch wenden.

