Yakin, wie er winkt und lacht

Wenn die Schweizer Spieler nur halb so ruhig und heiter in die Partie steigen wie ihr Trainer, dann kommt das hier gut. Murat Yakin nutzt seinen kleinen Spaziergang zu den TV-Interviews, um den Schweizer Fans auf der Haupttribüne zuzuwinken. Er lächelt, er verteilt Kusshändchen, der klatscht dem eigenen Anhang zu. Yakin ist vor diesem Spiel gegen die Brasilianer ganz eindeutig in seinem Element.