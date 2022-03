Live: Testspiel England – Schweiz - Zweite Halbzeit läuft – kann die Schweiz an die starke Leistung anknüpfen?

Halbzeitbeginn

Das war es mit den ersten 45 Minuten. Wir haben Schweizer gesehen, die in der 22. Minute durch Embolo in Führung gegangen sind. Und wir haben Engländer gesehen, die lange keinen Schuss zustande brachten, den Omlin hätte abwehren müssen – nur um dann in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich zu erzielen. 15 Minuten Pause, dann geht es hier in diesem wunderbaren Stadion mit diesem wunderbaren Spiel weiter.