Liveplayer: Riesenslalom der Frauen – Gut-Behrami glänzt, aber Shiffrin ist noch ein wenig schneller Die Tessinerin zeigt einen starken ersten Lauf und hat Siegchancen. Die restlichen Schweizerinnen liegen weiter zurück. Und wieder führt die beste der Welt.

Sie nickt, ballt kurz die Faust und lacht. Lara Gut-Behrami ist zufrieden mit sich und ihrer Fahrt im ersten Riesenslalomlauf von Kronplatz. Lediglich 13 Hundertstel verliert sie auf die Führende Mikaela Shiffrin, im unteren Streckenabschnitt ist sie gar die Schnellste. Als Dritte hält Federica Brignone (+0,27) den Schaden in Grenzen - das Trio fährt der restlichen Konkurrenz doch ziemlich klar davon, unter einer Sekunde Rückstand bleiben nur zwei weitere Athletinnen.

Gut-Behrami, die gerade noch vor Einsetzen des leichten Schneefalls startet, beweist ihre exzellente Form in der Basisdisziplin einmal mehr. Bestätigt sie ihre Leistung im zweiten Durchgang, steht dem vierten Podestplatz im siebten Riesenslalom des Winters kaum etwas im Weg. Shiffrin ihrerseits schielt in Richtung Weltcup-Triumph Nummer 83. Zur Erinnerung: Rekordsieger Ingemar Stenmark totalisiert 86 Erfolge.

Einmal mehr hinterher fährt Michelle Gisin. Hat sie sich in der Abfahrt und im Super-G nach dem Wechsel zur Skimarke Salomon mittlerweile gefangen, läuft es der Engelbergerin in den technischen Disziplinen nach wie vor alles andere als rund. Sie begeht einen groben Fehler, verliert fast drei Sekunden und bangt um die Teilnahme am zweiten Lauf. Dass keine der Spitzenfahrerinnen ausgeschieden ist, kommt ihr diesbezüglich nicht entgegen.

Erst einmal ist Gisin im Riesenslalom in dieser Saison unter die Top 15 gefahren. Ein solches Ergebnis braucht Andrea Ellenberger noch, um sich das Ticket für die WM in Courchevel und Méribel zu sichern. Die Innerschweizerin ist gut unterwegs, verliert aber den Stock und büsst unten verhältnismässig viel Zeit ein. Chancenlos bleibt Camille Rast, während Simone Wild wenige Tore vor dem Ziel mit starker Zwischenzeit ausfällt. Auf die Rennen im Südtriol verzichtet derweil Wendy Holdener. Sie regeneriert in der Heimat und bereitet sich auf die beiden Slaloms vom Wochenende im tschechischen Spindlermühle vor.

