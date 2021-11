Tickets zu gewinnen – Was wissen Sie über Kuba? Am Abend des 29. Novembers zeigt Explora eine Multimediareportage über Kuba im Volkshaus Basel. Gewinnen Sie bei uns Tickets für die Veranstaltung und testen Sie Ihr Kuba-Wissen. Raphaela Portmann

Oldtimer, Zigarren und Revolutionen: Was wissen Sie über Kuba? Foto: Dorothea Oldani

Während es bei uns zunehmend kälter und grauer wird, scheint an einem anderen Ort auf dieser Erde die warme Sonne auf die bunten Fassaden. Doch auch in Kuba ist die heisseste Zeit vorbei. Wer mehr über das tropische Land erfahren will, ohne es zu bereisen, hat dazu am 29. November die Gelegenheit.

Dann veranstaltet die Explora Events AG im Basler Volkshaus einen Abend rund um Kuba. Dazu steht der Fotojournalist und Autor Lutz Jäkel mit der kubanischen Sängerin Dayami Grasso auf der Bühne. Gemeinsam geben sie einen optischen und persönlichen Einblick in das Leben der Menschen auf Kuba: mit Anekdoten über die Schwierigkeiten des Alltags, Bildern von den schönsten Plätzen der Insel und dem Live-Gesang einer echten Habanera.

Weiter nach der Werbung

Tickets können Sie entweder im Vorverkauf unter www.explora.ch kaufen oder bei unserem Quiz gewinnen.

Und so funktionierts:

Lösen Sie das Quiz, und notieren Sie sich Ihre Antworten (zum Beispiel A1, B2, C3 usw.) Schicken Sie Ihre Antworten, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer bis zum Donnerstag, den 25. November, um 20 Uhr, mit dem Absender «Kuba» an wettbewerb@baz.ch Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Freitag von der Redaktion kontaktiert

Achtung: Bitte beachten Sie, dass nur Personen mit einem GGG-Zertifikat Einlass zum Event haben.

Los gehts!

Foto: Explora

A) Auf Kubas Strassen stehen aussergewöhnlich viele Oldtimer aus den 40ern und 50ern. Warum?

Foto: Stephan Valentin

Moderne Modelle sind seit der Revolution komplett verboten, da sie laut der Regierung für den westlichen Kapitalismus stehen. Nach der Revolution brachen die meisten Verbindungen zu den westlichen Ländern ab. Nun mussten die Kubaner mit den Dingen zurechtkommen, die sie bereits besassen. Bis heute ist der Import von Fahrzeugen stark reglementiert geblieben. In kubanischen Filmen fahren die Protagonisten fast immer einen Oldtimer. Diesem Bild streben viele Kubaner nach.

B) Bis 2008 war der Besitz eines privaten Handys verboten. Was ist in Kuba bis heute verboten?

Pornografie Alkohol Geschlechtsumwandlungen

C) In Kuba ist man nie weit vom nächsten Strand entfernt. Wie lang ist die Küstenlinie der Inselgruppe Kubas insgesamt?

Foto: Alex Meier

Die kubanische Küste erstreckt sich über 1000 Kilometer mit 90 Buchten und 86 Stränden. Die kubanische Küste erstreckt sich über 2400 Kilometer mit 165 Buchten und 200 Stränden. Die kubanische Küste erstreckt sich über 5600 Kilometer mit 200 Buchten und 250 Stränden.

D) Welches sind die drei wichtigsten Exportgüter Kubas?

Tabak, Zucker und Nickel Tabak, Kaffee und Gold Tabak, Schokolade und Kohle

E) Ein ungewöhnlicher Job: Was ist die Aufgabe des sogenannten «lector de tabaquería»?

Foto: Ellen Carlson Hanse

Der «lector de tabaquería» ist der Aufpasser in Tabakfabriken. Er kontrolliert, dass alle Angestellten fleissig und korrekt arbeiten. Es handelt sich beim «lector de tabaquería» um einen Zeitungsleser, der die Arbeiter der Tabakfabrik mit den aktuellen Nachrichten unterhält. Bevor der Tabak zu Zigarren gerollt wird, muss er auf seine Reinheit geprüft werden. Dies übernimmt der «lector de tabaquería».

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.