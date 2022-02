Fasnachts-Quiz – Was wissen Sie noch über die «drey scheenschte Dääg»? Zwei Jahre herrschte Stillstand. Nach 2019 findet nun hoffentlich in diesem Jahr wieder eine Fasnacht statt. Testen Sie, ob Sie noch nicht alles über dieses Brauchtum vergessen haben. Dominik Heitz

Erinnern Sie sich noch? Es gab einmal einen Morgestraich – und das ist erst drei Jahre her. Foto: Pino Covino

Im Jahr 2020 musste Basel wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf die Fasnacht verzichten. 2021 war es nicht anders – schlimmer noch: Es herrschte kompletter Stillstand. Nun aber finden wieder erste Vorfasnachtsveranstaltungen statt. In Möhlin kann sogar ein Fasnachtsumzug stattfinden. Die Hoffnung ist deshalb gross, dass auch in Basel wenn nicht ein Cortège, so doch wenigstens drei Tage Gässle erlaubt sein werden – und vielleicht sogar ein Morgestraich.