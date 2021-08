Sweet Home: Zehn typische Einrichtungsfehler – Was wir zu Hause alles falsch machen Wir verbieten uns zu viel, stellen die Möbel unpraktisch oder geben Wohnwünsche zu schnell auf. Doch mit diesen Tipps wirds besser. Marianne Kohler Nizamuddin

Vielleicht streiten wir zu oft, räumen nicht regelmässig auf oder teilen die Hausarbeit ungerecht auf: Zu Hause kann vieles das Glück stören. Auch die Art und Weise, wie wir die Möbel stellen, wie wir die Wohnung gestalten und wie wir darin leben. Die Redensart «Wie man sich bettet, so schläft man» lässt sich auf alle Wohnbereiche ausweiten. Diese Tipps helfen, Dinge anders anzugehen und das Zuhause besser und schöner zu gestalten. Foto über: The Modern House

1 – Wir wohnen zu erwachsen

Verspielt: Gefühlvolles Einrichten schafft mehr Lebensfreude. Foto über: The Nordroom

Wenn es ums Einrichten geht, sind wir auf einmal ganz erwachsen. Wir kreieren Regeln, die wir uns selbst aufsetzen und folgen der sogenannten Vernunft. Das Resultat sind dann beige Sofas, weisse Wände, anständige Sessel und haufenweise identische, oft superteure Designerstühle am Tisch – bloss, weil man das halt so hat! Mit «man» sind wahrscheinlich die Nachbarn gemeint, die wir nicht selten höchstens einmal im Jahr einladen. Oder Bekannte, die es geschafft haben, eine Eigentumswohnung zu kaufen und die wir im Stillen beneiden. Ganz ehrlich, das sind beides Gründe, die gar nicht erwachsen sind. Echte Reife bedeutet, dass wir uns selber trauen und es wagen, ein farbiges Plüschsofa zu kaufen, weil es uns ganz einfach gefällt. Auch wenn wir knuddelige Bodenkissen mögen oder unsere Wände endlich in ein Rosa tauchen, sind das Zeichen von Lebensfreude und Selbstsicherheit.