Beat Feuz tritt ab – «Was wäre ich für ein Depp gewesen, wäre ich hier hingefallen» Die Karriere von Beat Feuz endet mit einem 16. Rang. Für ihn steht anderes im Vordergrund. Eindrücke von Feuz’ letzter Abfahrt in Kitzbühel. Marcel Rohner aus Kitzbühel

Noch einmal mittendrin: Beat Feuz und Tochter Clea unterhalten sich mit Aleksander Kilde. Foto: Christian Bruna (EPA)

Beat Feuz war im Weltcup nie der Mann des grossen Klamauks. Schon früh in dieser Saison machte er klar, dass für ihn ein Abschied in einem Kostüm nicht infrage kommen würde. So sind schon zahlreiche Athleten vor ihm von der grossen Bühne abgetreten, Didier Cuche zum Beispiel.