Feststoffakku aus dem Thurgau – Was von der Schweizer Superbatterie zu halten ist Das Start-up Swiss Clean Battery will die Schweiz ab 2024 zum ersten Land machen, das nachhaltige Batterien in Massenproduktion herstellt. Forscher sind skeptisch. Jon Mettler

In Zukunft noch mehr gefragt: Ein Techniker überprüft die Steckerverbindung eines Elektroautos. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Jungfirmen, Weltkonzerne und Universitäten liefern sich einen erbitterten Wettstreit um die Superbatterie. Diese soll möglichst leistungsfähig, langlebig, aber auch nachhaltig sein. Wer als Erstes einen solchen Energiespeicher auf den Markt bringt, wird gute Geschäfte machen.

Nun hat ein neu gegründetes Unternehmen aus der Ostschweiz seine ehrgeizigen Pläne vorgestellt. Die Firma Swiss Clean Battery mit Sitz in Frauenfeld TG will hierzulande solche neuartigen Energiespeicher in einer Riesenfabrik industriell herstellen. Um das Projekt zu finanzieren, ist auch ein Börsengang vorgesehen.