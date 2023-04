«Apropos» – der tägliche Podcast – Was vom Prozess gegen Donald Trump zu erwarten ist Heute muss der Ex-Präsident vor Gericht erscheinen. Was erwartet ihn? Und was bedeutet das für den Wahlkampf der Republikaner? Antworten von USA-Korrespondent Fabian Fellmann im Podcast. Mirja Gabathuler als Host Fabian Fellmann als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Heute Dienstag muss Donald Trump in New York zum Gerichtstermin erscheinen. Der Prozess dreht sich um mutmassliches Schweigegeld, das der ehemalige Präsident 2016 im Vorfeld seiner Wahl an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll.



Es ist nicht die erste Untersuchung gegen Trump. Aber sicher die bisher aussergewöhnlichste: Noch nie stand ein Ex-Präsident der USA als Angeklagter vor Gericht – dazu noch einer, der gerne noch einmal Präsident werden will.

Wieso kommt es gerade jetzt zu diesem Prozess? Wie wird das Verfahren in den nächsten Tagen und Wochen ablaufen? Und was bedeutet die Anklage für die Republikanische Partei und für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr? Darüber spricht USA-Korrespondent Fabian Fellmann in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.





«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

