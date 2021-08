FCB-Gegner im Europacup – Was Ujpest Budapest mit dem FCB gemeinsam hat – und was nicht Ein Traditionsverein in einer Abwärtsspirale und Fans, die gegen ihren Präsidenten auf die Strasse gehen. Die Geschichte von Ujpest Budapest klingt irgendwie vertraut. Tilman Pauls

Die Spieler von Ujpest Budapest bejubeln den Sieg gegen den FC Vaduz, der sie in der Qualifikation zur Conference League eine Runde weiterbringt. Jetzt treffen sie auf den FC Basel. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Dies ist die Geschichte eines Fussballclubs, dessen treueste Anhänger vor lauter Sorge und Verzweiflung, Wut und Ohnmacht auf die Strasse gehen. Es ist die Geschichte eines Clubs, der sich unter der Führung seines Besitzers so weit von der Basis entfernt hat, dass die eigenen Fans die Heimspiele boykottieren. Es ist die Geschichte eines Clubs, der sich seit Jahren in einer Abwärtsspirale befindet, immer weiter nach unten kreiselt, der sportlichen Bedeutungslosigkeit entgegen.

Dies ist die Geschichte von Ujpest Budapest.

Ujpest – das muss man wissen, um die Geschichte zu verstehen – ist nicht irgendein Name in Ungarn. 1885 gegründet, der älteste noch existierende Verein des Landes, viel Tradition. Seit 1912 durchgehend in der höchsten Liga vertreten, über hundert Jahre. Zwanzig Meistertitel, siebenmal in Folge in den goldenen Siebzigern, dazu elf Pokalsiege. Aber wie das halt so ist: Auch der älteste Verein kann mal in Not geraten.