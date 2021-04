Vogelplage – Was tun gegen die Krähen-Invasion? BaZ-Leser ärgern sich wegen der Tiere, die derzeit an vielen Orten in der Stadt Nester bauen und dabei Trottoirs und Autos mit Kot bedecken. Kann man die Vögel verscheuchen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Martin Furrer

In kleiner Formation hübsch anzusehen, als Kolonie lästig: Saatkrähen bei der Pruntrutermatte. Foto: Martin Furrer

An vielen Orten in der Stadt ist die Szenerie seit Wochen die gleiche: Gekrächze am Himmel, Geflatter in der Luft – und eine Menge weisser Vogelkot auf dem Trottoir, auf der Strasse, auf Sitzbänken und Autos. Diese sehen dann manchmal aus, als ob jemand einen Kübel Farbe über die Karosserie geschüttet habe.

Kolonien von Saatkrähen machen sich breit. Ob an der Ecke Bundesstrasse/Steinenring bei der Tramhaltestelle Schützenmatte, ob beim Dorenbachviadukt, an der Margarethen-, Pruntruter- und Hans-Huber-Strasse im Gundeli oder am Kleinbasler Altrheinweg: Überall bietet sich das gleiche Bild.