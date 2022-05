Was tun gegen die Handy-Sucht?

Frau Lembke, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass wir in einer «Dopaminwelt» leben. Was meinen Sie damit?

Dopamin ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen. Von diesem Stoff haben wir in der heutigen Gesellschaft aber zu viel. Möglich machen das Technologien wie das Smartphone, mit dem wir uns immer, wenn wir wollen, einen Dopaminkick holen können.