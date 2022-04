Faktencheck zur Goldstandard-These – Was steckt hinter Putins Gold-Schachzug? In Medien und im Netz kursiert die Aussage, Russland habe den Rubel an Gold gebunden und damit gestärkt. Wir erklären die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Armin Müller

Wladimir Putin während einer Feier im Kreml. (Archivbild) Foto: Yuriy Kadobnov (AFP)

Die russische Zentralbank hat Ende März auf ihrer Website mitgeteilt, dass sie von russischen Banken mindestens bis zum 30. Juni 2022 Gold zu einem Festpreis von 5000 Rubel pro Gramm entgegennehmen werde.

Blogs sehen Rolle des Dollar in Gefahr

In der Börsenzeitung «Finanz und Wirtschaft» schreibt George Cheveley, Portfoliomanager und Spezialist für Metalle und Bergbau des Vermögensverwaltungsunternehmens Ninety One: «Auch wenn die Rückkehr zu einem russischen Goldstandard wohl nicht von Dauer sein wird, so weiss das Land doch seine Währung zu stützen.»