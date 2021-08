«Apropos» – der tägliche Podcast – Was steckt hinter den Rekordzeiten von Tokio? Sind es die Schuhe? Ist es die Bahn? Oder ist es gar Chemie? Bei den Leichtathletik-Wettbewerben in Tokio fallen die Rekorde reihenweise. Erklärungen dafür im Podcast «Apropos». Philipp Loser , Christian Brüngger als Gast

Weltrekord! Sydney McLaughlin lief die 400 m Hürden in Tokio in der neuen Weltrekordzeit von 51,46 Sekunden. Foto: Keystone

Zuerst der schreiende Karsten Warholm, der aus lauter Übermut und Freude sein Trikot zerriss. Am Tag darauf Sydney McLaughlin, die nur still auf der Bahn sass und ungläubig in die Welt schaute.

Zweimal 400 m Hürden, zweimal Weltrekord. Bei den Leichtathletik-Wettbewerben an den Olympischen Spielen in Tokio wachsen viele Athletinnen und Athleten über sich hinaus und sind so schnell wie noch nie.

Woran liegt das? Was macht eine Bahn besonders schnell? Warum müssen die Sportlerinnen ihr Schuhmodell vor dem Rennen melden? Und gibt es Hinweise auf mögliches Doping? Diesen Fragen geht Sportredaktor Christian Brüngger in der aktuellen Folge von «Apropos» nach, dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia.

