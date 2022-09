«Eine glasklare Strategie mit gutem und vorausschauendem politischem Handwerk»: Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Nationalratssaal in Bern (13. September 2022). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die SVP wendet regelmässig das gleiche Drehbuch an: «Wir gegen alle anderen.» Das zeigte sich in der Corona-Krise exemplarisch: Benenne einen Feind (Alain Berset), schiebe ihm die Schuld zu («Diktator») und lenke so vom eigenen Unvermögen ab (Härtefallgelder für das Gewerbe). Jetzt ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Feind, sie und die Linke seien schuld an der Energiekrise. Es wäre Aufgabe der Medien, dies zu enttarnen. Stattdessen geben sie einer beispiellosen perfiden Kampagne der SVP gegen die Bundesrätin und die SP medialen Raum.