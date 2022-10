Geldblog: Frage an Miss Finance – Was sind die Vor- und Nachteile von ETFs? In der Schweiz werden ETFs als Anlageprodukt immer beliebter. Unsere Geldbloggerin Angela Mygind sagt, was man bei einer Investition beachten sollte. Angela Mygind

Wer in ETFs investiert, erhält einen ganzen Korb an Aktien. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, ich bin 28 Jahre alt und möchte meine erste Investition tätigen. Meine Freund:innen investieren fast alle in ETFs und ich verstehe inzwischen, was das ist. Bevor ich loslege, möchte ich wissen, worauf ich mich einlasse. Was finden Sie, haben ETFs für Vor- und Nachteile? Leserinnenfrage von S.G.