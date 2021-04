Schulverbot bei leichtem Schnupfen – Was Sie zur neuen Kinder-Testpflicht wissen müssen Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren müssen sich in Basel ab sofort bereits bei leichten Symptomen testen lassen und dürfen erst wieder zur Schule, wenn sie 24 Stunden symptomfrei sind. Was bedeutet das genau? Dina Sambar , Mirjam Kohler

Eine Schülerin unterzieht sich einem PCR-Test. Foto: Keystone/sda

Kurz vor Schulbeginn haben die Eltern von sechs- bis zwölfjährigen Schulkindern vom Basler Erziehungsdepartement (ED) einen Brief erhalten, der für rote Köpfe und Verunsicherung sorgt. Ab sofort dürfen Kinder mit Corona-Symptomen nicht in den Kindergarten, in die Schule, in Kitas, Tagesstrukturen oder Tagesfamilien geschickt werden. Die Kinder müssen sich testen lassen. Das gilt auch bei leichten Krankheitssymptomen. Das ED begründet diesen Schritt mit den neuen Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Doch wo kann man die Kinder testen lassen? Was, wenn mein Kind wegen Heuschnupfen eine Schnudernase hat? Die BaZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Bei welchen Symptomen muss ich mein Kind testen lassen?

Bei allen Symptomen, die gemäss BAG auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen können. Dies gilt in Basel auch für leichten Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen.

Mein Kind hat Heuschnupfen. Muss ich es trotzdem testen lassen?

Ja, heisst es beim Gesundheitsdepartement. Gerade weil die Symptome einer Allergie und einer Infektion sehr ähnlich sein können. Bei Unsicherheiten wird Eltern empfohlen, beim Kinderarzt nachzufragen.

Wo kann ich mein Kind testen lassen?

Kinder mit Symptomen müssen sich durch einen Kinderarzt oder im Universitären Kinderspital beider Basel (UKBB) mit einem PCR-Test testen lassen. Der Kanton hat die Apotheken orientiert, dass sich auch Kinder unter 12 Jahren in einer Apotheke einem Antigen-Schnelltest unterziehen können. Allerdings gilt dies nur für Kinder ohne Krankheitssymptome.

Können auch Selbsttests verwendet werden?

Nein, Selbsttests können in diesem Zusammenhang nicht eingesetzt werden. Sie sollten nur dann verwendet werden, wenn man symptomfrei ist. Selbsttests geben ein weniger verlässliches Resultat als ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest. Es kann also sein, dass trotz negativem Resultat eine Infektion mit dem Coronavirus besteht und weitere Menschen angesteckt werden können.

Muss ich mein Kind testen lassen?

Nein, aber wer sein Kind mit Symptomen nicht testet, darf es nicht in die Schule schicken. Die betroffenen Kinder sowie enge Kontaktpersonen im selben Haushalt müssen für zehn Tage in Isolation.

Darf mein Kind mit einem Negativ-Test sofort wieder zur Schule?

Kranke Kinder, zum Beispiel mit Fieber, dürfen nicht zur Schule gehen, da auch die Übertragung von anderen Erregern und Krankheiten verhindert werden muss. Bei einem negativen Testergebnis kann das Kind den Kindergarten oder die Schule wieder besuchen, wenn es 24 Stunden ohne Beschwerden ist, also kein Fieber hat oder nicht sichtlich krank ist.

Wurden auch die Regeln im Baselbiet angepasst?

Das Schutz- und Organisationskonzept der Baselbieter Volksschulen wurde aufgrund der BAG-Empfehlungen aktualisiert. Seither gilt eine Testempfehlung für Kinder ab 6 Jahren auch bei leichten Symptomen. Durch die wöchentlich durchgeführten Tests kann jedoch auf eine Testpflicht verzichtet werden, wie die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion auf Nachfrage mitteilt. Das heisst, Baselbieter Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren müssen bei leichten Symptomen nicht zwingend zu Hause bleiben und sich testen lassen. Es handelt sich hierbei um eine Empfehlung.

Haben die Kinder keine Symptome, können sie in der Abklärungs- und Teststation BL getestet werden. 6- bis 12-Jährige mit Symptomen werden im UKBB oder beim Kinderarzt getestet. Kranke Kinder müssen in jedem Fall bis 24 Stunden nach Abklingen der Symptome zu Hause bleiben.

Warum hat das BAG die Empfehlungen angepasst?

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden mit dem Aufkommen neuer, leichter übertragbarer Corona-Varianten grössere Ausbrüche in Schulen in Europa und der Schweiz gemeldet. In den letzten Wochen sei insbesondere bei Kindern in der Altersgruppe von 6 bis 12 Jahren ein Anstieg der Fälle festgestellt worden. Neu werden deshalb bereits sechsjährige Kinder nach den gleichen klinischen Kriterien getestet wie Erwachsene. Leichte Symptome werden in dem Dokument nicht explizit erwähnt.

Weshalb hat das ED die Eltern erst am Freitag informiert? Kam es deshalb heute zu ausserordentlich vielen Absenzen in Kindergärten und Primarschulen?

Laut Urs Bucher, dem Leiter der Basler Volksschulen, war die Information der Eltern nicht ideal: «Unsere Kommunikation war viel zu kurzfristig. Daran müssen wir noch arbeiten», so Bucher. Wie viele Schülerinnen und Schüler aufgrund der neuen Regelung heute in der Schule gefehlt hätten, könne er jetzt nicht sagen. Dafür sei es noch zu früh.

Fehler gefunden?Jetzt melden.