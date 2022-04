Geldblog: NFT-Crashkurs – Was Sie über die digitalen Unikate wissen müssen Von Adidas über Snoop Dogg bis zur Schweizerischen Post: Immer mehr Marken, Künstler und Unternehmen versuchen, vom Geschäft mit Non Fungible Tokens zu profitieren. Wir liefern einen Überblick. Patrick Köchli

Das Thema NFT ist auch in der Schweiz angekommen: Im November 2021 brachte die Post ihre erste «Swiss Crypto Stamp» heraus. Foto: Die Post

Mein Sohn (22) spricht in letzter Zeit häufig von NFTs und von Künstlern, die mit digitalen Werken Millionen verdienen. Ich blicke hier, zugegeben, nicht richtig durch und bräuchte mal einen kurzen Crashkurs. Was ist genau der Unterschied zwischen Kryptowährungen und NFTs – sind NFTs einfach digitale Sammelobjekte? Und was ist daran so innovativ? Frage von K.B.