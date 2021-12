Virenexperte über Omikron – «Der Basler Fall ist durchaus besorgniserregend»

Herr Neher, nur eine Woche nachdem in Südafrika eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen worden war, vermeldete Basel am Dienstagabend einen ersten Omikron-Fall. Sind Sie überrascht?

Inzwischen werden in ganz Europa neue Fälle mit der Virusvariante bestätigt. Insofern überrascht es mich nicht, dass man auch in der Schweiz erste Infektionen entdeckt. Allerdings gibt es in der Regel einen Hinweis auf eine Reisetätigkeit; die bisher bekannten Fälle gehen oft auf Ansteckungen im südlichen Afrika zurück. Das scheint nun aber in Basel nicht der Fall zu sein.