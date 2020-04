Lena Eriksson im Kunsthaus Baselland – Was sich hinter der Fassade verbirgt Die Basler Künstlerin führt in ihren Zeichnungen Räume zusammen. Annette Hoffmann

«Tag und Nacht freihalten» – das neue Jahresaussenprojekt des Kunsthauses Baselland. Foto: Gina Folly

Eigentlich mag Lena Eriksson Hunde gar nicht. Dennoch nehmen sie in ihrem Werk viel Raum ein, derzeit geradezu einen zentralen, da sie als Scharnier verschiedener Bildwelten fungieren. Entdeckt hat sie Eriksson, die trotz ihres schwedischen Namens 1971 in Visp geboren wurde, oft im Süden, wo streunende Tiere sich tagsüber irgendwo am Strassenrand zusammenrollen, um zu schlafen. Nachts bilden sie dann Rudel. Manche Hunde gehören aber auch Freunden. In Erikssons Zeichnungen, die genau genommen Collagen sind, benehmen sie sich ein bisschen wie im richtigen Leben, sie haben offensichtlich ein Gespür für den wichtigsten Platz im Raum und besetzen die Mitte.