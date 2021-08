Chaos in Afghanistan – Was Schweizer Muslime zur Machtübernahme der Taliban sagen Anders als deutsche Islamverbände halten sich hiesige muslimische Organisationen mit Meinungen zu Afghanistan zurück. Etwas Häme können einige Exponenten aber nicht zurückhalten. Kurt Pelda

Wählt seine Worte vorsichtig: Qaasim Illi vom Islamischen Zentralrat Schweiz (IZRS). Foto: Keystone

Bei den schweizerischen Islamverbänden ist die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan kaum ein Thema – zumindest nicht in offiziellen Verlautbarungen. Nach der Ausrufung des Kalifats durch den IS vor sieben Jahren hatte es unter Schweizer Muslimen dagegen heftige Diskussionen gegeben, ob dieser Schritt aus islamischer Sicht legitim sei. Doch heute wollen sich viele Muslime an solchen Themen nicht mehr die Finger verbrennen – und dann allenfalls öffentlich dafür abgestraft werden.

Den meisten Muslimen in der Schweiz liegen die Taliban so nah oder fern wie den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Viele sind es müde, islamistische Terroranschläge oder eben die Eroberung von Kabul zu verurteilen. Dennoch ist die Frage, welche Art von Scharia die Taliban nun in ihrem Emirat einführen und durchsetzen, wichtig im innerislamischen Diskurs.