Kürzlich war überall zu lesen, dass ein angesehener Choreograf in Hannover einer Kritikerin Hundekot ins Gesicht schmierte. Das ist ausserordentlich widerlich, ekelhafter geht es fast nicht. Der Kritikerin gefiel ein Ballett dieses Choreografen nicht, also verriss sie es, und das können narzisstisch angehauchte Menschen, von denen es am Theater nur so wimmelt, schlecht ertragen.