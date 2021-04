Schwan: Hätte Rohner einen anderen Abschied gegönnt

Auch in stürmischen Zeiten, und davon gab es viele, habe er sich stets für die Bank eingesetzt, so Schwan. Er habe ihn ganz anders kennengelernt, als er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die Vorwürfe seien nicht einfach an ihm abgeprallt – Rohner habe sich immer stets kritisch hinterfragt. Der Abgang erfolge nun zu einem ungünstigen Zeitpunkt. «Wir hätten dir einen anderen Abschied gegönnt», so Schwan.