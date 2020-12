Ist das Sonntagsverkauf-Verbot in kleinen Dörfern sinnvoll?

Mathys vonm BAG sagt dazu: «Die Schliessung am Sonntag mache aus landersweiter Perspektive Sinn. Die Kantone sind gefordert, auch in diesen Gebieten die nötigen Schutzkonzepte umzusetzen. Es wird eine Herausforderung sein. Nun muss man auch abwarten, was der Bundesrat am Freitag entscheiden wird. Ich will da nicht vorgreifen. Er hat gesagt, dass er den Wintertourismus will.»