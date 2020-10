Umsetzung der Strategie

Berset sagt, dass der Kanton Wallis schon drastische Massnahmen ergriffen habe. Die Kantone reagieren also auf die steigenden Fallzahlen und die erhöhte Zahl von Hospitalisierungen. «Der Bund wird eine Konsultation starten, dass wir allenfalls am Mittwoch Entscheide fällen können. Wir sind in der Umsetzung der Strategie, die wir vorbereitet haben. Ziel ist es, die Kontrolle über die Entwicklung zu haben.»