Corona-Medienkonferenz – «Es ist beunruhigend, dass Fallzahlen so rasch steigen» – aber noch keine Massnahmen nötig

Für Booster bereit

Die Kantone würden nun alles dafür tun, damit möglichst rasch alle Anspruchsberechtigten ihre Auffrischungsimpfungen erhalten können. Man baue die Kapazitäten aus.

Engelberger sagt, man stehe am Anfang der Bewährungsprobe, ob die Impfquote der Schweiz zusammen mit dem Massnahmenmix reicht. Die Belastung in den Spitälern sei momentan tragbar. Es war in der Pandemie bisher aber immer so, dass die Belastungskurve verzögert ansteigt. Wenn man nach Deutschland und Österreich schaue, mahne das zu grosser Vorsicht.

«Wir wollen in den Kantonen handlungsfähig bleiben», sagt Engelberger, sprich man werde die notwendigen Massnahmen treffen, beispielsweise Verschärfungen in Spitälern, Heimen und Schulen. Man sei dazu fest entschlossen.

Somit geht es zur Fragerunde über, zu der auch BAG-Chefin Virginie Masserey anwesend ist.