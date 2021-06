Abstimmung zum Mindestlohn – Der Gegenvorschlag der Regierung ist angenommen Die Mindestlohn-Abstimmung in Basel-Stadt betrifft tausende Personen. Auf der einen Seite stehen Kellnerinnen, Coiffeure, Putzfrauen und Küchenhilfen. Auf der anderen Seite Unternehmer. Katrin Hauser

Die letzten Stimmbürger bahnen sich gegen 11.45 Uhr am Sonntag den Weg zum Wahllokal. Bild: Pino Covino

An diesem Sonntag entscheidet das Basler Stimmvolk über den kantonalen Mindestlohn. Kurz nach 12.00 Uhr sind die Resultate der brieflich ausgezählten Stimmen bekannt: Eine Mehrheit von 29’700 Baslerinnen und Baslern hat sich für den Gegenvorschlag zum Mindestlohn ausgesprochen. Abgelehnt wurde der Gegenvorschlag lediglich von 25’784 Stimmbürgern. Damit ist er so gut wie angenommen, da die Urnengänger nur etwa fünf Prozent aller Stimmenden ausmachen.

Die Initiative wird Stand 12.00 Uhr abgelehnt. 30’010 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich dagegen ausgesprochen. 28’739 waren dafür. Es ist durchaus möglich, dass dieses Resultat mit den Urnenstimmen noch gekippt wird. In der Stichfrage haben sich jedoch 4000 Personen mehr für den Gegenvorschlag als für die Initiative ausgesprochen. Damit ist klar: Das Basler Stimmvolk hat sich für den Gegenvorschlag entschieden.

Die Mindestlohn-Abstimmung betrifft in Basel-Stadt tausende Personen. Auf der einen Seite stehen Arbeitnehmer wie die Kleinkinderzieherin N. Pellegrino. Sie muss sich jeden Monat mit 3400 Franken durchschlagen und verzichtet seit 12 Jahren auf Ferien, um etwas in ihre Altersvorsorge einzahlen zu können.

Andere Angestellte im Tieflohnsegment verdienen gar so wenig, dass sie Sozialhilfe vom Kanton beziehen müssen. Dieser Umstand ist den Gewerkschaften und den linken Parteien Basels seit Jahren ein Dorn im Auge. 2018 lancierten sie deshalb die Mindestlohninitiative mit der Forderung, dass jede Person im Kanton Basel-Stadt mindestens 23 Franken pro Stunde oder rund 4000 Franken brutto im Monat verdienen soll.

All ihren Angestellten diesen Lohn zu zahlen, ist manchen Klein- und Mittelunternehmer in Basel-Stadt jedoch zu viel. Serge van Egmond, Inhaber von Blumen Dufour, etwa zahlt sich selbst auch weniger als den geforderten Mindestlohn pro Stunde. Es sei nicht so, dass Basler Unternehmer Ausbeuter seien, sagt er. In Branchen wie seiner würden tiefe Gewinnmargen einfach keine höheren Löhne hergeben.

Eine Branche, die besonders viele Tieflohnstellen in sich vereint, ist die Gastronomie. Fast 40 Prozent aller Angestellten in dieser Branche verdienen in der Region Nordwestschweiz keine 4000 Franken brutto im Monat. Sowohl der lokale Wirte- wie auch der lokale Gewerbeverband setzten sich vehement gegen die Initiative zur Wehr.

Das will die Basler Regierung

Nicht betroffen sind die Wirte indes vom Gegenvorschlag der Regierung: Er fordert lediglich 21 Franken pro Stunde und nimmt sämtliche Betriebe, die einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, von dem neuen Gesetz aus. Die Zahl von 21 Franken pro Stunde orientiert sich an den Berechnungen der Ergänzungsleistungen bei Rentnerinnen und Rentnern. «Jemand, der zu hundert Prozent arbeitet, soll gleich viel haben wie eine Person, die in Rente ist», erklärt SP-Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter.

Die Basler SP und Grünen haben die Vorlage der Regierung unterstützt, auch wenn sie sich in der Stichfrage für die Initiative ausgesprochen haben. Sämtliche bürgerliche Parteien haben sich sowohl gegen die Initiative wie auch gegen den Gegenvorschlag ausgesprochen.

