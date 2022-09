Was sagen sieben Siege in acht Spielen über die Form des FCB?

Der Knoten ist geplatzt! Sieben Siege in acht Spielen sprechen für sich. Der FCB ist in Topform. Die Bilanz ist mehr Schein als Sein. Zumal die Gegner dankbar waren und das Team trotzdem nicht immer zu überzeugen wusste. Nichts. Denn die Saison ist noch jung und die letzten Resultate sind nur eine Etappe in der rotblauen Findungsphase.

