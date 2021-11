Corona-Medienkonferenz - «… dann stehen wir in drei Wochen am gleichen Ort wie Österreich heute»

Vergleich mit Österreich

Die Chefin der Covid-Taskforce Tanja Stadler geht ebenfalls auf die steigenden Fallzahlen und Hospitalisationen ein. Die Spitalbelastung werde in den nächsten Wochen weiter steigen. Sie nehmen derzeit um 40 Prozent pro Woche zu. Die Entwicklung in der Schweiz sei vergleichbar mit jener in Österreich. Mitte Dezember könnte die Schweiz bei den Fallzahlen am gleichen Ort stehen, wie Österreich heute. Was die Spitaleinweisungen angehe, sei die Lage in der Schweiz um fünf Wochen verzögert im Vergleich mit Österreich.

Momentan sind 160 Intensivbetten von Covid-Patienten belegt. Bei 300 Intensivplätzen mit Covid-Patienten, wird eine Triage nötig. Bleibe die Dynamik gleich, werde es im Dezember in der Schweiz so weit sein.

Zum Thema: Corona-Not in Deutschland und Österreich – Die Lockdowns sind eine Warnung an die Schweiz