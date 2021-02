Die Ausgangslage

Die Schweiz steht an einem entscheidenden Punkt in der Pandemie: Folgen erste Öffnungsschritte aus dem derzeitigen Lockdown? Oder wird dieser angesichts der sich ausbreitenden Varianten aus Grossbritannien, Südafrika und Brasilien verlängert?

Gesundheitsminister Alain Berset plant offenbar tatsächlich erste Lockerungen, aber nur leichte.

Bürgerliche Kreise fordern vom Bundesrat derweil, seine Corona-Massnahmen auf Anfang März stärker zu lockern. In zwei Petitionen fordern fast 300'000 Personen die sofortige Öffnung von Restaurants und Läden.

Kritik an der Strategie des Bundes bei der Pandemiebekämpfung übt auch der liberale Thinktank Avenir Suisse: Die volkswirtschaftlichen Verwerfungen seien immens. Zudem würden gesundheitliche und soziale Folgen wie psychische Erkrankungen stark zunehmen. Das wichtigste Ziel der Pandemiebekämpfung sollte daher nicht einfach die Minimierung von Fall- oder Todesfallzahlen sein, sondern dem Kriterium der höchsten sozialen Wohlfahrt folgen, schreibt Avenir Suisse.

Insgesamt 31 Organisationen und Verbände, darunter Economiesuisse und der Schweizerische Arbeitgeberverband, hatten bereits am Sonntag dem Bundesrat ein Ausstiegsszenario aus dem Corona-Lockdown in vier Schritten vorgeschlagen.

Sinkende Infektionszahlen

Die Infektionszahlen in der Schweiz und in Liechtenstein sind weiterhin rückläufig. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Montag innerhalb von 72 Stunden 2480 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind rund 24 Prozent weniger als nach dem vorausgegangenen Wochenende. Gleichzeitig registrierte das BAG 40 neue Todesfälle und 99 Spitaleinweisungen.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 5,6 Prozent, also noch immer über dem von der WHO definierten Alarmwert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt bei 93 (alle Zahlen zur Pandemie finden Sie in unserem Dashboard).

Sorgen bereiten weiterhin die Virusmutationen: In der Schweiz sind laut den neusten Angaben des BAG bisher 6003 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden, rund 45 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Inzwischen sind drei Fälle der brasilianischen Mutation P.1 festgestellt worden. Vor einer Woche war der erste Fall bekannt geworden.

Der Schweizer Epidemiologe Peter Jüni warnt deshalb vor einer dritten Welle. Sein deutscher Kollege Klaus Stöhr hat keine Angst vor den Mutationen, wenn die Lockdown-Massnahmen in Kraft bleiben.