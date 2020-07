«Wir sind weit weg davon, die Pandemie im Griff zu haben.»

Die Anzahl positiver Tests in der Schweiz hat laut Patrick Mathys zugenommen auf etwa zwei Prozent. Dies liege unter anderem an den Reiseplänen von Privatpersonen in den Sommerferien. «Es gibt aber auch einige grosse Firmen, die derzeit Teile der Belegschaft testen lassen.» Das führe zu grossen Schwankungen bei den Testdaten.

International spricht Mathys vor allem die USA sowie die neuen Corona-Hotspots in Südamerika und Asien an. So mache Indien dem Bund gewisse Sorgen. «Global kann man sagen: Wir sind weit weg davon, die Pandemie im Griff zu haben.»

Mathys spricht auch die Gefahr einer zweiten Welle an. «Einige Länder wie beispielsweise Brasilien gehen deutlich in eine zweite Welle.» Der Bund wolle eine zweite Welle in der Schweiz unbedingt verhindern.