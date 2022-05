Max Küng schreibt Max Küng – Was Saab heute sonst noch alles baut (abgesehen von Kampfjets) Seine letzte Kolumne hat unseren Autor so beschäftigt, dass er sich selbst einen Leserbrief schreiben musste. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Lieber Max Küng

Auch Autos stellen sie ja in Trollhättan schon länger nicht mehr her, leider; ich selbst fuhr einen Saab, bis es den Turbolader lupfte, einen 9-5 Aero Kombi, best car ever, wie der/die Amerikaner:in sagen würde, obwohl der/die das niemals sagen würde, denn in Amerika drüben fuhr man noch nie gerne Kombis, schon gar nicht solche von Saab, das merkte auch der geniale Schriftsteller Kurt Vonnegut («Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug», ein sagenhaft komisches, aber vor allem auch trauriges Buch über den Krieg… könnte man auch wieder mal lesen… ), der im Nebenberuf eine Saab-Vertretung auf Cape Cod unterhielt.