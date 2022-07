Gastbeitrag von Emil – Was Roli alles ins Rollen bringen kann Heute feiert Roland Rasser seinen 90. Geburtstag. Dazu gratuliert ihm Emil: «Er konnte kämpfen, sich aufregen, diskutieren, aber auch immer wieder herrlich spassen und ansteckend lachen.» Meinung Emil Steinberger

Roland Rasser 2015 im Theater Fauteuil am Spalenberg, das er 1957 gegründet hat. Foto: Nicole Pont

Keine Angst, es geht hier nicht um Einkaufswägelchen, nein, es geht um einen Menschen, der so vielseitig und farbig in seiner Art ist wie der Inhalt eines vollgepackten Einkaufswagens. Ich schreibe hier über Roli Rasser, den Gründer des Fauteuil Theaters und des Tabourettli, am Spalenberg, der heute Mittwoch 90 Jahre alt wird.

Es ist 10 Uhr abends, und ich sitze in meinem Büro, um für die «Basler Zeitung» die paar Zeilen über den Jubilar zu schreiben. Es sollte mir eigentlich leichtfallen, ihm ein paar gute Gedanken zu widmen, haben wir doch schon einige Stunden miteinander verbracht. Allerdings waren das immer Stunden, in denen wir oder unsere Familien Freizeit miteinander verbrachten. Auf der Bühne selber haben Roli und ich nie zusammengearbeitet. So muss ich, um etwas über seine grosse, berufliche Karriere schreiben zu können, erst mal zum Büchergestell gehen.

Das Cabaret Gigampfi

Ich arbeite gern um diese Zeit, weil es dann schön ruhig um mich herum ist. Ich greife zum Buch «Roland Rasser», erschienen in einem mir unbekannten Verlag mit Namen GS. Das Buch ist eine Trouvaille! Aha! 1954 startete er also das erste Cabaret-Gigampfi-Programm. Dann folgen eindrückliche Geschichten des Kabarettisten, Schauspielers und Theaterbesitzers, Bilder aus der Zeit des Cabaret-Ensembles Gigampfi, Nummern -Texte.

Kurzweilige Lektüre. Ich kann das Buch nicht mehr beiseitelegen... lese und lese… Plötzlich, um 2 Uhr morgens, steht meine Frau Niccel im Pyjama in der Tür und fragt mit müder Stimme: «Emil, was machst du denn noch?» Eben – ich lese, was dieser Roli in seinem Leben alles angeschoben, ins Rollen gebracht hat. Seine Arbeit, seine Probleme, seine Pläne, seine buchhalterische Exaktheit, seine Hochs und Tiefs auf der Bühne, allein oder im Ensemble.

Roland Rasser als Theophil Läppli. Eine Rolle, die er ab 1989 in der Nachfolge seines Vaters übernahm. Foto: Peter Schnetz

All das war mir zu wenig bekannt, als dass ich hier hätte textlich etwas ausschweifen können. Auch nicht, weil sein Leben so reich ist an Erlebnissen und interessanten Begegnungen. Bei meinen vielen Auftritten im Fauteuil Theater – von ihm 1957 gegründet – spürte ich jedes Mal, dass er einfach ein ganz aussergewöhnlicher Mensch ist. Er konnte kämpfen, sich aufregen, diskutieren, aber auch grossartige, menschliche Regungen zeigen – und immer wieder herrlich spassen und ansteckend lachen.

Lachen an einem Karfreitag

Einmal musste ich sein Lachen sogar etwas bremsen. Es war an einem Karfreitag im Tessin beim Hotelfrühstück. Ich muss eine lustige Bemerkung gemacht haben, und Roli brach in tosendes, lautes, sehr lautes Gelächter aus. Ich, geprägt durch meine katholische Erziehung und viele Jahre als Ministrant, flüsterte ihm zu: «Psssst, Roli, nid so luut! Es isch Karfriitig!» Dass mir die Lautstärke peinlich war, gab aber seinem herzhaften Lachen erst recht noch einen Schub in Sachen Dezibel. «Wenn der Roli einisch lacht, de chasch nüt meh mache!»

Lieber Roli, ich wünsche Dir noch viele solche Lacher und glückliche Momente mit Deiner immer hilfsbereiten Frau ChaCha und Euren einmaligen Kindern Caroline und Claude und natürlich auch Euren wunderbaren Enkelkindern. Und danke, dass Du im Herzen von Basel diese einmaligen Theater ins Leben gerufen und damit die Kulturszene von Basel weiter ins Rollen gebracht hast. Ich trete auch heute noch am liebsten bei Euch im «Fauteuil» auf.

Happy Birthday, Roli, ich gratuliere Dir von Herzen.

Dein Kollege und Freund Emil



