Small Talk der Woche – Was Rod Stewart sich in die Haare schmiert Weshalb Maskenkontrolleure Helden sind, warum Selfies vor die Hunde gehen und der schrägste Stylingtipp der Woche – unsere exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Denise Jeitziner

Aufgestiefelt

Diane Keaton und ihre zwei Schlangenschuhe am Set von «Mack & Rita» in Palm Springs. Foto: Dukas

Kann man eigentlich noch cooler unterwegs sein als Diane Keaton in ihren ultralangen Schlangenstiefeln und dem weissen Hemd? Das ist fast unmöglich. Ob das Outfit der Schauspielerin privat gehört oder zu ihrer Filmrolle in «Mack & Rita», ist nicht ganz klar. Sie soll die heissen Stiefel einfach unbedingt so oft wie möglich tragen.

Helden der Woche

Braucht in Pandemiezeiten besonders gute Nerven: Das Personal in Zügen, Bussen oder Trams. Foto: Keystone

Chapeau fürs ÖV-Personal, das sich jeden Tag die abstrusesten Maskenausreden anhören muss und es trotzdem schafft, ruhig zu bleiben. Wir könnten es nicht.

Kleben statt tschutten

Der französische Nati-Spieler Antoine Griezmann – interpretiert von CAN Collective. Foto: Tschutti Heftli

Dass irgendwann mal Fussball-EM sein soll, kann man sich gar nicht so recht vorstellen. Immerhin die Tschutti-Heftli-Sammelbilder sind schon da! Das Konzept ist dieses Jahr neu: Anders als in früheren Ausgaben haben die Künstlerinnen und Künstler keine komplette Mannschaft zugeteilt bekommen, sondern durften Spieler aus verschiedenen Nationen gestalten. So kann man die Sammelbilder entweder klassisch als Team einkleben oder neu pro Stil. Die Nationen der Spieler treten so in den Hintergrund.

Mini-Natur

Microgreens gedeihen auch auf einem Fenstersims. Foto: Getty Images/iStockphoto

Für Microgreens braucht man weder einen Garten noch einen Balkon noch Geduld: Nach ein paar Tagen auf dem Fenstersims kann man sie schon ernten. Es handelt sich dabei um winzige Gemüse- und Kräuterkeimlinge, die sich nicht nur optisch gut machen auf Speisen, sondern dank Vitaminen und Mineralstoffen auch mit inneren Werten punkten.

Fetter Beautytrick

Diese Haare sehen nicht von alleine so aus. Rod Stewart hilft gerne mal mit Mayonnaise nach. Foto: Maksim Blinov (Sputnik/AFP)

Rod Stewart hat soeben sein Stylinggeheimnis verraten: Er schmiert sich gerne mal Mayonnaise in die Mähne. Die Groupies in der ersten Reihe scheint es nicht gestört zu haben.

Tierische Ehre

Gestatten: die Spinne Thunberga. Foto: PD

Weil wir schon lange nichts mehr von Greta Thunberg gehört haben, hier mal wieder eine Info: 25 Spinnenarten sind nach der Umweltaktivistin benannt.

Neues Angebot, bitte

Geht es auch ohne Zucker? Foto: Getty Images

Süssgetränke machen dick, Karies und laut einer neuen Studie eher dement. Und warum, bitte, gibt es ausser Wasser trotzdem fast nur Zuckerhaltiges gegen den Durst zu kaufen?

Selfie-Wahn

Smile! Funktioniert beim Hund trotz Selfie-Gadget nicht. Foto: Pooch Selfie Stick

Der Pooch Selfie Stick ist ein Handy-Aufsatz mit Ball, damit Hunde beim Selfie-Machen abgelenkt sind und still halten. Fass, Bello, fass!

