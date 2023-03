Weltoffenheit, Baustellen, Dreck – Was Prominente an Basel lieben – und was sie stört Wo ist es hier am schönsten? Was nervt in dieser Stadt? Die BaZ hat bei 16 Persönlichkeiten nachgefragt. Manche Antworten, etwa von Bernhard Heusler, Marie-France Tschudin & Co., verblüffen. Marcel Rohr

Lebensgefühl auf 36,9 Quadratkilometern: Abendstimmung über Basel – im Hintergrund die beiden hell erleuchteten Rochetürme. Foto: Dominik Plüss / Tamedia

Wie steht es um Basel – ist wirklich alles so schlimm, wie da und dort immer wieder suggeriert wird? Oder wird einfach gerne übertrieben? Immerhin gilt die Stadt am Rheinknie als eine der attraktivsten Kleinstädte Europas. Wir haben nachgefragt – bei 16 Prominenten, die Basel bestens kennen. Die beiden Fragen:

Was gefällt Ihnen an Basel am besten – haben Sie einen Lieblingsort? (Daumen hoch) – Was stört Sie am meisten in Basel? (Daumen runter)