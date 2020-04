F: Warum hat man das Betreibungsverbot überhaupt eingeführt?

KKS: Wir haben eine Sofortmassnahme getroffen, als wir in die Krise geraten sind. Aber das ist nicht eine Massnahme für die Ewigkeit. Der BR will, dass der Rechtsstaat funktioniert, auch die Rechtsdurchsetzung. Er will aber auch die Wirtschaft mit gezielten Massnahmen entlasten und schützen. Es geht nicht um einen Schuldenerlass, es geht darum, gesunde Firmen zu untestützen.