Streamingtipp «One Lane Bridge» – Was passierte bei der Suizidbrücke? Eine neuseeländische Serie auf Arte verknüpft einen klassischen Mystery-Krimi mit Maori-Mythen. Sofia Glasl

Detective Ariki Davis (Dominic Ona-Ariki, rechts) wird mit seinem neuen Vorgesetzten Stephen Tremaine (Joel Tobeck) zur berüchtigten Suizidbrücke gerufen. Foto: PD

Wie ein Schlachtfeld liegt dieser Ort da: Eine Frau hängt nahe des Ufers kopfüber in einem gekenterten Kajak, ihre Haare wogen merkwürdig friedlich in der Flussströmung. Die Kamera gleitet am steinigen Flussufer entlang, auf dem ein totes Paar liegt, in einer letzten Umarmung. Ein paar Meter weiter liegt ein Körper mit dem Gesicht nach unten auf den Felsen, seine Gliedmassen merkwürdig verdreht. Über ihm hängt ein Mann an einer Schlinge von der Brücke.

Weiter nach der Werbung

Die Eingangssequenz der neuseeländischen Serie «One Lane Bridge» wirkt wie eine dunkle Prophezeiung und ein Mahnmal zugleich: Mit der titelgebenden Brücke stimmt etwas nicht. Das stellt auch der junge Polizist Ariki Davis kurz nach seiner Ankunft im neuseeländischen Queenstown fest. Er hat an diesem Ort immer wieder Wahnvorstellungen und Filmrisse, zweifelt an seiner Urteilskraft.

Eine Suizidbrücke sei das, erzählt ihm die Ehefrau seines neuen Vorgesetzten Stephen Tremaine. Deshalb scheint auch der erste Fall, den Ariki aufklären soll, eindeutig. Der Schäfer Grub Ryder liegt eines Morgens tot am Ufer – vermutlich ist er aus Verzweiflung von der Brüstung gesprungen, weil sein Betrieb sich kaum rentiert. Doch wie ist Grub zur ausserhalb gelegenen Brücke gekommen und weshalb fehlt seine Armbanduhr?

Ariki muss seine Rationalität loslassen, um Klarheit zu finden.

Die Indizien weisen auf einen Mord hin. Nahezu die ganze Familie hätte ein Motiv – Ehefrau Kate, weil sie wusste, dass Grub ein Verhältnis hatte; die Geschwister, weil er die Farm an ausländische Investoren verkaufen wollte. Ganz nebenbei erzählt die Serie auch von den Problemen, die der enorme Wirtschafts- und Tourismusboom der Region bereitet – Queenstown ist die am schnellsten wachsende Stadt Neuseelands.

«One Lane Bridge» entfaltet eine klassische Whodunit-Logik, in der jeder jeden verdächtigt und ein gewiefter Ermittler durch rationale Kombinatorik dem Täter auf die Schliche kommt. Doch wer hier dieser kopfgesteuerte Polizist ist, wird immer unklarer: Stephen scheint eine eigene Agenda zu verfolgen, lässt Beweise verschwinden – und Arikis Perspektive könnte unzuverlässiger nicht sein.

Doch davon profitiert die Serie: Aus einem einfach gestrickten Krimi macht sie in Zeitlupe einen effektiven Mystery-Thriller und verknüpft diese übernatürlichen Momente mit Maori-Mythen. Erst nach und nach kann Ariki die Erscheinungen zulassen und als «Matakite» deuten. Diese Sehergabe ermöglicht es im Maori-Glauben den Lebenden, bereits Verstorbene zu sehen. Die Brücke, so scheint es, ist ein Portal ins Totenreich. Ariki muss seine Rationalität loslassen, um Klarheit zu finden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.