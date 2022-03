Klage beim Strafgerichtshof – Was passieren müsste, damit Putin in Den Haag verurteilt würde 

Klage beim Strafgerichtshof – Was passieren muss, damit Putin in Den Haag verurteilt wird Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt gegen den russischen Präsidenten. Doch die Beweisführung ist anspruchsvoll – und das Völkerstrafrecht hat seine Grenzen. Ronen Steinke

Wird Wladimir Putin dafür auch juristisch zur Rechenschaft gezogen? Zerstörung in Bucha, ausserhalb von Kiew. Foto: Serhii Nuzhnenko (Keystone)

Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag ermittelt wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Am Mittwoch erklärte der Chefankläger des ICC, der Brite Karim Khan: Er habe «Grund zu der Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit» in den vergangenen Tagen verübt worden seien und noch verübt würden. Er rufe die Staatengemeinschaft deshalb auf, ihm mit Geld und Gratispersonal zu helfen. Wie immer in diesen Fällen richten sich die Haager Ermittlungen nicht nur gegen eine Seite des Konflikts. Das heisst, sie könnten am Ende ukrainische Truppen genauso betreffen wie russische.