Neue Sportprodukte - Was nützt dieser Zeckenschutz?

Sport-Produkte: Von Chic bis Schnickschnack – Was nützt dieser Zeckenschutz? Ständig bereichern neue Produkte und Inhalte den Sportalltag. Aber welche sind nützlich – und welche kann man getrost vergessen? Unsere Tipps für den sportlichen Frühling. Pia Wertheimer

Radler, bekennt endlich Farbe!

Für gewöhnlich sind Radtrikots für Männer entweder schwarz oder weiss und dazu mit roten, blauen und gelben Akzenten oder Schriftzügen versetzt. Langweilig, oder? Einige Sportartikelhersteller schicken sich nun an, mutig-bunte Designs in ihr Sortiment aufzunehmen. Wenig überraschend gehen die südländischen Marken damit voran – hier ein Beispiel von Alé aus Italien. Die farbenfrohen Trikots sind gerade in den aktuell eher düsteren Zeiten wohltuende Lichtblicke. Jetzt liegts an euch, Radler!

So sieht Sommer aus: Toll, wenn Männer auf dem Rad Farbe tragen. Foto: zvg

Wer hören will, muss laufen

Der Podcast «Runtime» gibt Couchpotatoes keine Chance. Wer eine der zwölf Folgen hören will, muss laufen. Per GPS erkennt das Handy jeweils, ob die Läuferin tatsächlich unterwegs ist. Dabei eignen sich die Beiträge perfekt für den Saisonstart, denn die Folgen werden zusehends länger. Für dieses Projekt haben sich der Radio-Mann Marc Jäggi und der Ex-Marathonläufer Viktor Röthlin zusammengetan. Mit ihren Beiträgen unterhalten sie den Läufer nicht nur, sondern geben ihm auch wertvolle Inputs mit auf den Weg – aber eben: Ohne Fleiss kein Preis! (Kostenlos für Iphone und Android.)

Diesen Podcast hört der Sportler nur, wenn er läuft. Foto: zvg

So rollt die Kugel

Ein Buch über den französischen Volkssport Pétanque, das muss doch aus der Feder eines Connaisseurs aus der Grande Nation stammen, oder? Irrtum! Es ist der deutsche Wirtschaftsingenieur Joachim Kopp, der das jüngste Werk dazu verfasst hat. Darin erfährt der Leser einiges über die Geschichte des Sports, die besten Taktiken und mentalen Spielchen, um den Gegner zu schlagen. Empfehlenswert für alle, die auf den Plätzen vor den Bistros glänzen wollen – oder an der nächsten Gartenparty.

Foto: zvg

Die «Umziehkabine», die in jede Sporttasche passt

Zugegeben, der sogenannte Sponcho sieht aus wie ein Überbleibsel aus der Hippie-Zeit. Doch die Optik ist bei diesem «Kleid» völlig zweitrangig. Denn: Die Idee, die dahinter steckt, ist brillant. Der Sponcho ist nämlich kein Kleid, sondern eine Umziehkabine, die in eine Sporttasche passt. Wer ihn überzieht, kann in aller Öffentlichkeit die Kleider wechseln – ob in der Badi nach dem Schwimmtraining oder an einer Laufveranstaltung, bei der Garderoben fehlen. Und anders als beim umgebundenen Badetuch muss niemand befürchten, dass der Sponcho ver- oder – noch schlimmer – ganz wegrutscht.

Mit dem Sponcho kann sich jeder überall umziehen. Foto: zvg

Bis diese «Folter» nützt, kann mancher lange trainieren

Die Hersteller solcher Bandagen versprechen quasi eine Abkürzung zum sichtbaren Krafttraingserfolg. Toll, jetzt wo der Sommer schon fast da ist. Vereinfacht funktioniert das so: Mit der Bandage wird die Blutzufuhr der Muskeln während des Trainings abgebunden und damit die Sauerstoffzufuhr beschränkt, was Muskeln schneller wachsen lässt. Doch im Grunde ist es doch noch viel einfacher: Bis dieses Gadget tatsächlich einen Unterschied ausmacht, können die meisten von uns getrost noch eine Weile ohne diese Schinderei trainieren.

Training ist auch für Sportmuffel das kleinere Übel als diese Bandagen. Foto: zvg

«Schutz» ist hier ein zu grosses Wort

Die Zeckensaison hat bereits begonnen, was die Kassen der Hersteller von allerlei Produkten gegen den Blutsauger klingeln lässt. Verschiedene propagieren fast vollständigen Schutz durch ein winziges Ultraschallgerät, das sich zum Beispiel am Schuhbändel befestigen lässt. Die Schallimpulse sollen die Zecken fernhalten. Doch Vorsicht! Für renommierte Experten gilt alles andere als erwiesen, dass diese Produkte tatsächlich halten, was sie versprechen.

Umstrittene Wirkung: Für Experten ist nicht erwiesen, dass diese Ultraschallgeräte funktionieren. Foto: zvg

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli

Fehler gefunden?Jetzt melden.