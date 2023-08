Geldberater: Abspaltung von Sandoz – Was Novartis-Aktionäre wissen sollten Wichtige Termine und erste Prognosen: Martin Spieler sagt, was bisher zum bevorstehenden Börsengang der Sandoz bekannt ist. Martin Spieler

Aus eins mach zwei: Novartis-Aktionäre werden bei der Abspaltung von Sandoz automatisch zusätzlich Sandoz-Aktionäre. Foto: Imago

Können Sie mir erklären, was passieren wird, wenn die Abspaltung der Sandoz von Novartis angenommen wird? Leserfrage von B.B.

Ja. Als Aktionär von Novartis werden Sie durch die Abspaltung von Sandoz eine Anzahl von Sandoz-Aktien erhalten. Wie viel Sandoz-Aktien man pro Novartis-Titel bekommt, wurde noch nicht kommuniziert. Am 15. September 2023 müssen die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Abspaltung genehmigen. Noch im August werden die Einladungen verschickt, welche Auskunft über das Bezugsverhältnis geben.

Als selbstständiges Unternehmen dürfte Sandoz besser in der Lage sein, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen.

Bereits im Oktober dürften die Aktien von Sandoz an der Schweizer Börse SIX kotiert werden. Neues Kapital wird nicht aufgenommen. Vielmehr wird über die Trennung das Aktienkapital von Novartis herabgesetzt. Novartis selbst hat auch dann noch genügend Kapital und steckt bis zu 15 Milliarden Dollar in ein neues Aktienrückkaufprogramm, welches den Kurs weiter stützt.

Für Sie als Aktionär beinhaltet die Abspaltung eine Chance: Sie werden dadurch anteilmässiger Inhaber von zwei Firmen, welche dem Swiss Market Index angehören werden. Als selbstständiges Unternehmen dürfte Sandoz besser in der Lage sein, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, was ich für realistisch halte. Ebenso wie Novartis, welche die eigenen Prognosen kürzlich wieder erhöht hat, ist Sandoz gut unterwegs, allerdings könnten die rückläufigen Verkäufe von Sandoz in den USA die Abspaltung etwas überschatten.

