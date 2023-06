Weltmesse für Kunst – Was muss ich wissen, wenn ich an die Art Basel gehe? Zehntausende Besuchende werden während der Basler Kunstmesse vom 15. bis zum 18. Juni erwartet. Wo man gut essen kann oder welches Ticket sich am besten für Sie eignet, erfahren Sie hier. Lea Buser

Eine Kombination von Sport und Kunst: Im Unlimited-Sektor gibt es auch in diesem Jahr Extravagantes zu sehen. Foto: Art Basel

Wann findet die Art Basel statt?

Vom 12. bis zum 14. Juni ist die Art Basel nur für Inhaber eines VIP-Tickets oder – am 14. Juni – eines Vernissage-Tickets zugänglich. Vom 15. bis zum 18. Juni öffnet die Kunstmesse ihre Tore auch für die Öffentlichkeit.

Wie viel kostet ein Ticket?

Das klassische Tagesticket kostet 67 Franken und ist für einen der vier Messetage gültig. Hin- und Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Basel sind inbegriffen (allerdings nur auf Schweizer Boden).

Insgesamt zeigt sich: Die Ticketauswahl ist ziemlich vielfältig. So bezahlen Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt einen reduzierten Preis von 54 Franken – dies im Rahmen einer Taskforce mit dem Ziel, mehr Menschen an die Messe zu locken. Zu dritt an die Kunstmesse zu gehen, lohnt sich mit dem Friends-Ticket am meisten, dieses kostet dann noch 62 Franken pro Person.

Zudem gibt es die Möglichkeit, ein «Art Basel & Design Miami Combination»-Ticket für 97 Franken zu kaufen. Vier Tage Kunstmesse – also vom 15. Juni bis zum 18. Juni – kosten mit der Dauerkarte 230 Franken. Wer die Art nach der Arbeit noch besuchen möchte, ist mit einem «After Work»-Ticket für 35 Franken am besten beraten.

Was darf ich mit meinem Ticket?

Mit den erwähnten Tickets können die 285 Galerien aus 36 Ländern, aber auch alle weiteren Sektoren wie der Unlimited-Sektor besucht werden. Nicht inbegriffen sind die Parallelmessen Liste Art Fair Basel, Volta Art Fair Basel, Photo Basel und Design Miami/Basel.

Ebenso wenig die Unlimited Night, die am Donnerstagabend von 19 bis 22 Uhr stattfindet. Wer nur diese besuchen möchte, bezahlt 27 Franken. Die oben beschriebenen Tickets können aber mit einem Eintritt zur Unlimited Night kombiniert werden. Hier haben Besuchende die Chance, die ausgestellten Grossprojekte gemeinsam mit besonderen Performances zu erleben.

Wo und was gibt es zu essen?

Eine Auswahl an Essen und Trinken gibt es in den Hallen 1.0, 2.0, 2.1 und 2.2. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Neben Snacks gibt es auch Raclette, Sushi oder Piadina, für die schnelle Erfrischung lohnt sich eine Glace am Mövenpick-Stand. Auch Dumplings (Madame Sum), Poké-Bowls (Ma’Loa Poke) oder Meeresfrüchte (Seafood-Bar) werden angeboten.

In der Halle 2.2 befindet sich das Pop-up-Restaurant Tree by Roots von Pascal Steffen, der bereits mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet wurde. Hier soll vegane Küche auf hohem Niveau geboten werden.

In der Isteinerstrasse, also zwischen Halle 1 und 2, kann man sich ebenfalls verköstigen, zum Beispiel mit Kaffee von Miró oder den Gourmet-Burgern von Meat & Greet.

Wo kann ich am Abend hin?

Am Abend des 14. Juni lockt die Kunsthalle Basel mit freiem Eintritt zur aktuellen Ausstellung mit verlängerten Öffnungszeiten und der Uraufführung einer Performance der Künstlerin Tiona Nekkia McClodden.

Das Restaurant Kunsthalle, vor allem der Garten, gilt als Place-to-be, aber auch die italienischen Lokale Donati, Zur Mägd, Acqua und das Restaurant zum Rebhaus sind einen Besuch wert.

Zudem bietet die Veranstaltung des Basel Social Club auf dem «Thomi + Franck»-Areal im Kleinbasel einen Mix aus Kunst, Musik und kulinarischem Angebot.

Im Rahmen der Art findet am Donnerstag die bereits erwähnte Unlimited Night statt, am Samstagabend folgt von 6 bis 23 Uhr die Parcours-Night: In der Umgebung des Münsterplatzes werden Kunstinstallationen und Skulpturen mit Liveperformances präsentiert, die für alle zugänglich sind.

Kann ich mit Kindern an die Art Basel?

Kinder können an die Art Basel mitgenommen werden, Eltern werden jedoch dazu aufgefordert, sie auf gewisse Regeln – beispielsweise die Kunst nicht zu berühren – aufmerksam zu machen.

Ausserdem gibt es für Besuchende die Art Kids in der Halle 1.1: Hier können Kinder von vier bis zwölf

Jahren in die Obhut der Mitarbeitenden von Familycare Basel gegeben werden. Eine Voranmeldung ist

nicht nötig, kann jedoch beim Check-in Zeit sparen. Für das Babysitten von Kindern unter vier Jahren muss man sich direkt bei Familycare Basel melden.

Während ihres Aufenthalts können die Kinder Früchte, Kekse und Getränke kostenlos erhalten. Dienstag und Mittwoch ist die Art Kids von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Wie teuer ist eine Übernachtung in Basel?

Die Hotels Les Trois Rois, Volkshaus sowie das Waldhaus Basel sind bereits über die gesamte Messezeit ausgebucht. Es gibt in Basel noch freie Zimmer – dafür muss man jedoch tief in die Tasche greifen.

Um dem entgegenzuwirken, haben der Kanton Basel-Stadt und Basel Tourismus im Vorfeld die «Charta gegen Preisexzesse» verabschiedet. Genaue Vorgaben gab es allerdings nicht, und so gehen die Übernachtungspreise trotzdem ziemlich in die Höhe.

Spitzenreiter bei den Preisen ist das Hotel Marriott gegenüber dem Messeplatz, wie eine Recherche

der BaZ ergab. Das Hotel hat die Charta unterzeichnet, verlangt aber dennoch in der Kategorie

Doppelzimmer Superior für die Nacht vom 15. auf den 16. Juni 1022 Franken. In der Woche darauf

geht der Preis für das genau gleiche Zimmer auf 237 Franken zurück.

