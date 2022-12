Elternfrage an unsere Hebamme – Was muss ich über eine Hausgeburt alles wissen? Eine Leserin überlegt sich, ihr zweites Kind zu Hause zu gebären. Sie hat aber noch offene Fragen. Hebamme Nina Krucker kennt die Antworten. Nina Krucker

Wohlfühlfaktor: Niemand wird die Geburt im eigenen Zuhause stören. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich bin derzeit mit unserem zweiten Kind schwanger (23 SW) und überlege mir nun, ob ich unser Baby zuhause auf die Welt bringen soll. Da es bei unserem ersten Kind keine Komplikationen bei der Geburt im Spital gab, wächst nun der Wunsch nach einer Hausgeburt in mir. Ich fände es wunderbar, wenn mein Mann und ich diesen Plan umsetzen könnten und ich in einem intimen und vertrauten Rahmen gebären könnte. Das Spitalambiente hat mir so gar nicht zugesagt beim letzten Mal. Was gibt es zu einer Hausgeburt zu wissen? Wie finde ich eine Hausgeburtshebamme? Und soll unser Vierjähriger ebenfalls in die Geburt mit einbezogen werden – wie steht ihr dazu? Herzliche Grüsse, Caroline